Сборная Англии определилась с новым главным тренером

Федерация футбола Англии решила назначить Томаса Тухеля главным тренером национальной сборной, утверждает The Times.

Также ряд других источников подвтердили эту информацию, официальное представление состоится позднее на этой неделе.

Отметим, что FA рассматривала целый ряд кандидатов, фаворитом среди которых был Пеп Гвардиола. Однако испанец отказалс ядать быстрый ответ, потому федерация решила предложить работу Тухелю.

Последним клубом немецкого специалиста была мюнхенская Бавария, которую он покинул по окончании прошлого сезона.

Ранее также утверждалось, что сам тренер очень хотел получить эту работу.

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