Тухель – о назначении тренером сборной Англии: Горжусь, что мне выпала такая честь

Немецкий специалист Томас Тухель поделился эмоциями от своего назначения главным тренером национальной сборной Англии:

"Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Я давно чувствую личную связь с футболом в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Иметь шанс представлять Англию – это огромная привилегия, а возможность работать с этой особой и талантливой группой игроков очень привлекает.

Тесно сотрудничая с моим ассистентом Энтони Берри, мы сделаем все возможное, чтобы Англия была успешной, а ее болельщики гордились ею. Я хочу поблагодарить FA за их доверие и с нетерпением жду начала нашего общего пути", - сказал Тухель.

Стоит отметить, что контракт немецкого специалиста со сборной вступит в силу с первого января 2025 года.

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