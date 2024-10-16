Трубин попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций
Украинец заслужил признание за свой перформанс
В рамках 4-го тура Лиги наций сборная Украины сыграла вничью против Чехии.
Статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам всех матчей, в которую попал Анатолий Трубин.
Трубин занял место в воротах с оценкой 7.57. Лучшая оценка в сборной у турка Керема Актюркоглу - 8.82.
Самое большое представительство также у сборной Турции - три игрока, кроме Актюркоглу попали Ирфан Джан Кахведжи и Кенан Йылдыз.
Напомним, ранее сообщалось, что дебютанту сборной Украины подарят квартиру за вызов в национальную команду.
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