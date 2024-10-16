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Женская сборная Украины по футзалу проиграла Франции в квалификации на Чемпионат мира

"Сине-желтые" неудачно сыграло в первой половине встречи.
Сегодня, 19:57
УАФ
УАФ

В рамках квалификации на чемпионат мира по футзалу среди женщин сборная Украины сыграла с Францией.

В первом тайме украинки пропустили два мяча. За соперника забивали Альбербиде и Атаманюк.

Во второй 20-минутке наша сборная смогла отыграть один мяч усилиями Снежаны Воловенко, но впоследствии Франция забила еще один мяч.

Следующий матч в квалификации Украина сыграет против Северной Ирландии. Он состоится завтра, 17 октября.

Украина - Франция 1:3 (0:1)

Голы: Воловенко (24) - Альбербиде (8), Атаманюк (17), Биттерлин (40).

Украина: Кислова - Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк; Митрофанская, Терех, Дрозд, Титова, Воловенко, Ковшик, Клипаченко, Дударчук, Бурлаченко.

Франция: Карре - Буассино, Альбербиде, Делорм, Атаманюк; Папен, Жуан, Виолан, Пеллегри, Си, Конан, Биттерлин, Симага, Бадр Бассем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина франция

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