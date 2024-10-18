Бывший полузащитник сборной Нидерландов завершил карьеру
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кевин Стротман принял решение завершить профессиональную карьеру.
Об этом 34-летний уже экс-футболист сообщил в своем Instagram.
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"Карьера подошла к концу. Спасибо тебе, футбол!" - написал нидерландец.
Стротман, который на протяжении карьеры страдал от частых травм, выступал на родине за Спарту, Утрехт и ПСВ, после чего защищал цвета Ромы, Марселя, Кальяри и Дженоа. Минувшим летом игрок покинул генуэзский клуб в статусе свободного агента.
За сборную Нидерландов Стротман сыграл 46 матчей, в которых забил три гола.
Ранее сообщалось, что знаменитый футболист Ливерпуля завершил карьеру в 33 года.
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