Бывший полузащитник сборной Нидерландов завершил карьеру

Кевин Стротман повесил бутсы на гвоздь в 34-летнем возрасте.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кевин Стротман принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом 34-летний уже экс-футболист сообщил в своем Instagram.

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"Карьера подошла к концу. Спасибо тебе, футбол!" - написал нидерландец.

Стротман, который на протяжении карьеры страдал от частых травм, выступал на родине за Спарту, Утрехт и ПСВ, после чего защищал цвета Ромы, Марселя, Кальяри и Дженоа. Минувшим летом игрок покинул генуэзский клуб в статусе свободного агента.

За сборную Нидерландов Стротман сыграл 46 матчей, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что знаменитый футболист Ливерпуля завершил карьеру в 33 года.

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