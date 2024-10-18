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Арсеналу предложили услуги 70-миллионного форварда

ПСЖ хочет продать Рандаля Коло Муани.
Сегодня, 18:55
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Арсеналу был предложен нападающий ПСЖ Рандаль Коло Муани, утверждает TBR Football.

Напомним, что "канониры" в поисках звездного форварда, которым обеспечит им достаточное количество голов. Вероятно, потому представители француза связались с клубом.

ПСЖ оценивает Коло Муани в 70 млн евро, а шорт-листе Арсенала находятся форварда за примерно те же деньги, но отобранные Микелем Артетой.

Клуб внимательно следит за Беньямином Шешко, Виктором Дьокерешем и Александром Исаком, а потому не факт, что Арсенал решить подписать Коло Муани.

Французский форвард не входит в планы Энрике, у него всего 366 минут в текущем сезоне и два гола.

Ранее также сообщалось, что Зинченко близок к возвращению на поле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Рандаль Коло-Муани

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