Один из лидеров Ливерпуля может покинуть клуб уже зимой

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд может быть продан уже зимой, пишет Marca.

Ранее уже сообщалось, что Реал договорился с игроком подписать его свободным агентом летом.

Однако Ливерпуль не хотел бы терять игрока бесплатно. К открытию зимнего окна клуб попробует убедить игрока продлить контракт.

Если Александер-Арнольд отклонил предложение, Ливерпуль попробует продать его зимой.

Как пишет издание, захочет ли Реал потратить деньги, чтобы получить игрока на полгода раньше, буде понятно по следующим выстплениям клуба без Карвахаля.

Ранее также сообщалось, что в Реале жалеют о подписании Мбаппе.

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