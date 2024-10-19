Гравенберх: После Евро Слот позвонил мне

Полузащитник Ливерпуля Райан Гравенберх рассказал, как впервые пообщался с Арне Слотом.

Хавбек признался, что после Евро Слот позвонил ему и сообщил, что намерен дать шанс в команде.

"После чемпионата Европы он позвонил мне и сказал, что хочет дать мне шанс. Затем он сказал: я хочу, чтобы ты сосредоточился на позиции восьмого номера, но я также хочу видеть тебя и шестым номером.

Моя первая реакция была очень хорошей, потому что для игрока не имеет особого значения, где ты играешь, лишь бы ты мог играть. Когда я играл в Аяксе, я тоже выполнял эту роль, хотя и не очень много, поэтому я немного знал немного того, что я должен был сделать", - цитирует нидерландца The Guardian.

В текущем сезоне Гравенберх провел девять матчей под руководством Слота, но не отметился результативными действиями.

Ранее также стало известно, что сэр Алекс пропустит матч Манчестер Юнайтед.

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