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Гравенберх: После Евро Слот позвонил мне

Уже тогда новый наставник Ливерпуля решил дать шанс хавбеку.
Сегодня, 17:11
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Райан Гравенберх рассказал, как впервые пообщался с Арне Слотом.

Хавбек признался, что после Евро Слот позвонил ему и сообщил, что намерен дать шанс в команде.

"После чемпионата Европы он позвонил мне и сказал, что хочет дать мне шанс. Затем он сказал: я хочу, чтобы ты сосредоточился на позиции восьмого номера, но я также хочу видеть тебя и шестым номером.

Моя первая реакция была очень хорошей, потому что для игрока не имеет особого значения, где ты играешь, лишь бы ты мог играть. Когда я играл в Аяксе, я тоже выполнял эту роль, хотя и не очень много, поэтому я немного знал немного того, что я должен был сделать", - цитирует нидерландца The Guardian.

В текущем сезоне Гравенберх провел девять матчей под руководством Слота, но не отметился результативными действиями.

Ранее также стало известно, что сэр Алекс пропустит матч Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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