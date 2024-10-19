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Основной центрбек Арсенала пропустит матч с Ливерпулем, заработав первое удаление в карьере

Микель Артета получил дополнительную головную боль перед важной встречей с лидером АПЛ.
Сегодня, 21:00
Микель Артета и Вильям Салиба / Getty Images
Микель Артета и Вильям Салиба / Getty Images

В матче восьмого тура АПЛ между Борнмутом и Арсеналом произошел момент, который повлияет на будущий поединок "канониров".

В середине первого тайма защитник гостей Вильямс Салиба завалил на газон соперника, который убегал с центра поля на "свидание" с вратарем.

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Сначала главный арбитр показал французу желтую карточку. Но после просмотра повтора он изменил свое решение и удалил футболиста с поля, оставив лондонский клуб в меньшинстве.

Стоит отметить, что это первый случай в карьере 23-летнего защитника, когда он был удален с поля.

Из-за данной красной карточки Салиба пропустит будущий поединок с Ливерпулем в рамках чемпионата Англии, который состоится 27 октября.

А до этого Арсенал сыграет с Шахтером в матче третьего тура основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Вильям Салиба

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