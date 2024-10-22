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Рюдигер планирует завершить карьеру в саудовском чемпионате

Он может уехать только после окончания контракта с Реалом.
Сегодня, 15:35
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Защитник Антонио Рюдигер вдохновлен идеей завершить карьеру в Саудовской Аравии, пишет Relevo.

По информации издания, немец с интересом рассматривает идею переезда в саудовский чемпионат. Он хочет попробовать свои силы в новой среде.

При этом Рюдигер не торопиться уходить из Реала. Он готов рассмотреть переезд только по окончанию контракта с мадридским клубом в 2026 году.

В клубе же ознакомлены с ситуацией и уверены в словах Рюдигера, что он не попытается уйти следующим летом.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок Реала заинтересовал саудовские клубы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Рюдигер

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