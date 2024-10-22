Залужный получил именную футболку от Шахтера

Экс-главнокомандующему ВСУ подарили сувенир на матче против Арсенала.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Арсенал встречается с Шахтером

Этот матч вместе с Михаилом Мудриком и Андреем Шевченко посетил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Во время матча Валерий Федорович встретился с гендиректором «горняков» Сергеем Палкиным, который вручил Залужному специальный подарок.

Экс-главе Вооруженных Сил Украины подарили именную футболку донецкого клуба с восьмым номером.

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