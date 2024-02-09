"Спасибо за все": Капитан Шахтера отреагировал на отставку Залужного

Тарас Степаненко обратился к уже бывшему Главнокомандующему ВСУ.

Капитан донецкого Шахтера Тарас Степаненко отреагировал на отставку Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

Игрок сборной Украины у себя в Instagram обратился со словами благодарности к генералу.

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"Спасибо за все, господин генерал", - написал Степаненко, прикрепив фото Залужного.

Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт со Степаненко.

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