Степаненко: Мне, если честно, тяжело дается жить в разлуке с семьей

Хавбек донецкого Шахтера Тарас Степаненко высказался о продлении контракта с клубом.

По словам легендарного полузащитника "горняков", разлука с семьей - единственное, что заставляло его сомневаться в своем решении.

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"Честно говоря, долго не думал. Только долго разговаривал с семьей - она сейчас живет за границей. Мне, если честно, это тяжело дается - жить в разлуке.

Мы 3-4 раза обсуждали, что если я остаюсь, то семья - за границей, а я живу в Украине. И пришли к тому, что надо терпеть, надо работать. Когда мир придет в Украину, то моя семья вернется и будем вместе. А пока такая ситуация, то будем на расстоянии жить. Только это была основная причина, почему я раздумывал над предложением", - сказал Степаненко.

В текущем сезоне 34-летний украинец провел 18 матчей, отдав одну результативную передачу.

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