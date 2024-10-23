Еще одна звезда Реала пропустит матч Барселоны

Голкипер Реала Тибо Куртуа может пропустить Эль-Классико.

Как сообщила пресс-служба клуба, у бельгийца выявлена травма приводящей мышцы левого бедра.

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Ожидается, что вратарь пропустит матч против Барселоны, который состоится уже 26 октября. Однако окончательное решение пока не принято.

Ранее также мадридский Реал потерял и Родриго.

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