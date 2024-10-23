В Барселоне ограбили тренера Баварии

Имя пострадавшего не раскрывается.

Мюнхенская Бавария попала в неприятности сразу по приезду в Барселону.

Напомним, немецкий клуб сыграет с каталонцами в рамках третьго тура Лиги чемпионов.

Как сообщает ElCaso, на одного из тренеров Баварии напали неизвестные. У него украли, кошелек, часы и телефон.

Пострадаший сразу же обратился в полицию, сейчас продолжаются поиски грабителя.

Ранее также сообщалось, что Куртуа пропустит Эль-Классико.

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