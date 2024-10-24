Именитый ветеран должен дебютировать за Рому в матче против Динамо

Матс Гуммельс должен выйти в старте на игру с киевлянами.

В составе итальянской Ромы на матч против Динамо ожидается как минимум одно изменение по сравнению с предыдущей игрой против Интера.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, за «волков» должен дебютировать 35-летний Матс Гуммельс. Футболист должен выйти в старте.

Кого именно из тройки центральных защитников заменит именитый немец пока неизвестно.

Гуммельс перешел в Рому осенью этого года на правах свободного агента.

Напомним, на ISPORT будет онлайн-трансляция матча Рома - Динамо.

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