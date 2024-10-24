iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Именитый ветеран должен дебютировать за Рому в матче против Динамо

Матс Гуммельс должен выйти в старте на игру с киевлянами.
Сегодня, 15:43
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

В составе итальянской Ромы на матч против Динамо ожидается как минимум одно изменение по сравнению с предыдущей игрой против Интера.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, за «волков» должен дебютировать 35-летний Матс Гуммельс. Футболист должен выйти в старте.

Кого именно из тройки центральных защитников заменит именитый немец пока неизвестно.

Гуммельс перешел в Рому осенью этого года на правах свободного агента. 

Напомним, на ISPORT будет онлайн-трансляция матча Рома - Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома динамо Матс Хуммельс

Статьи по теме

Рома - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Рома - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Ребров: Прогрессировать в Роме нелегко, но Довбику это хорошо удается Ребров: Прогрессировать в Роме нелегко, но Довбику это хорошо удается
Рома - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы Рома - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
Матч Рома - Динамо обслужит арбитр, при котором обе команды уже проигрывали Матч Рома - Динамо обслужит арбитр, при котором обе команды уже проигрывали
Помочь журналистам

Видео

Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем
Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа16:59
Лидер немецкого топ-клуба получил тяжелую травму
Европа16:32
Европейская сборная получила нового главного тренера
Европа15:52
Сын Зинада мечтает играть за французский клуб, возглавляемый ныне экс-тренером Шахтера
Европа15:43
Именитый ветеран должен дебютировать за Рому в матче против Динамо
Другие страны15:21
Экс-форвард сборной Колумбии сбил человека, управляя автомобилем пьяным
Лига Чемпионов15:20
Легенда Баварии раскритиковал Нойера за игру против Барселоны: Его игра в воротах изменилась
Лига Европы14:59
Добро пожаловать в Стамбул: фанаты Фенербахче атаковали фанатов Манчестер Юнайтед
Европа14:53
Манчестер Сити побил рекорд Лиги чемпионов, который принадлежал Манчестер Юнайтед
Олимпийские игры14:21
Олимпийский чемпион Абраменко объявил о завершении карьеры
Европа14:14
Звезда Манчестер Юнайтед попросил клуб продать его
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK