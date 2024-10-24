Лидеры Милана пропустят матч против Наполи из-за погодных условий

Тео Эрнандес и Тиджани Рейндерс должны были отбыть дискевалификацию в матче с Болоньей.

Игроки Милана Тео Эрнандес и Тиджани Рейндерс будут вынуждены пропустит матч против Наполи, пишет https://www.calcioefinanza.it/2024/10/24/quando-si-recupera-bologna-milan-prima-data-utile/.

Напомним, что оба игрока получили дисквалификацию, и должны пропустить один матч.

Они должны были бы пропустить предстоящий матч против Болоньи 26 октября, однако он не состоится.

Матч был перенесен по решению властей из-за дождей в регионе. Паводки нанесли немалый урон, и было решено, что собирать фанатов на стадионе может оказаться потенциально опасным.

Дата матча Милан - Болонья будет определена позже, а Эрнандесу и Рейндерсу придется пропустить игру против Наполи, которая следующая в календаре.

Ранее также сообщалось, что итальянский специалист лишился работы.

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