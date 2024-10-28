Рома не собирается увольнять тренера несмотря на неутешительные результаты

Возвращение Даниэле де Росси, пока, соответственно, тоже не рассматривается.

Итальянская Рома разгромно проиграла Фиорентине в последнем матче Серии А.

Как сообщает Corriere Dello Sport, позорное поражение «фиалкам» не повлияет на будущее Ивана Юрича. На данный момент его работа в безопасности.

Владельцы Ромы Дэн и Райан Фридкины сейчас находятся в США и не планируют прилетать в Италию, чтобы вмешиваться в работу клуба.

В то же время, издание отмечает, что также не рассматривается возвращение Даниэле де Росси. Экс-тренер «волков» сейчас тоже в США, но, по информации источника это просто совпадение. Де Росси находится в отпуске, а Фридкины заняты делами бизнеса.

Отметим, что под руководством Юрича Рома провела восемь матчей, три выиграв, столько же проиграв и дважды сыграв вничью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!