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Рома не собирается увольнять тренера несмотря на неутешительные результаты

Возвращение Даниэле де Росси, пока, соответственно, тоже не рассматривается.
Сегодня, 09:23
Иван Юрич / Getty Images
Иван Юрич / Getty Images

Итальянская Рома разгромно проиграла Фиорентине в последнем матче Серии А.

Как сообщает Corriere Dello Sport, позорное поражение «фиалкам» не повлияет на будущее Ивана Юрича. На данный момент его работа в безопасности.

Владельцы Ромы Дэн и Райан Фридкины сейчас находятся в США и не планируют прилетать в Италию, чтобы вмешиваться в работу клуба.

В то же время, издание отмечает, что также не рассматривается возвращение Даниэле де Росси. Экс-тренер «волков» сейчас тоже в США, но, по информации источника это просто совпадение. Де Росси находится в отпуске, а Фридкины заняты делами бизнеса.

Отметим, что под руководством Юрича Рома провела восемь матчей, три выиграв, столько же проиграв и дважды сыграв вничью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Иван Юрич

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