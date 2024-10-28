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Винисиус прокомментировал разгром в Эль-Класико

Бразилец пообещал, что Реал оправится от поражения.
Сегодня, 09:59
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Лидер мадридского Реала Винисиус Жуниор прокомментировал поражение своей команды в Эль-Класико.

Бразилец дал обещание болельщикам, что он вместе с партнерами сможет оправиться после разгрома от Барселоны, как они это делали всегда.

Также Винисиус назвал «сливочных» - лучшим клубом мира.

"Мы вернемся, как делали это каждый раз! Мы лучший клуб мира, вы это знаете!", - написал Жуниор в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, сегодня, 28 октября в Париже состоится Церемония вручения Золотого Мяча-2024, где Винисиус один из фаворитов на награду. Ранее украинские журналисты определили своего обладателя Золотого Мяча-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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