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Телеведущий, взявший скандальное интервью у Роналду, высказался об увольнении тен Гага

Пирс Морган не смог пройти мимо такого события.
Сегодня, 14:59
Криштиану Роналду и Пирс Морган / Getty Images
Криштиану Роналду и Пирс Морган / Getty Images

Британский телеведущий Пирс Морган высказался об увольнении Эрика тен Гага с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

По словам журналиста, тен Гаг подтвердил, что он является бездарным тренером, который не умеет работать с футболистами мирового масштаба.

"Каждое слово, которое Роналду сказал мне о Тен Хаге в нашем сенсационном интервью, было подтверждено событиями.

Он был распиаренным, бредовым, неуважительным и абсолютно бездарным специалистом, который не мог справиться с фигурами мирового уровня или руководить клубом, который имеет такой уровень статусности, как Манчестер Юнайтед"», - написал Пирс в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что именно Моргану Криштиану Роналду дал скандально известное интервью , после которого поссорился с тен Гагом, а впоследствии и покинул Манчестер Юнайтед во второй раз в карьере

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Эрик тен Хаг

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