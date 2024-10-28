Телеведущий, взявший скандальное интервью у Роналду, высказался об увольнении тен Гага
Британский телеведущий Пирс Морган высказался об увольнении Эрика тен Гага с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.
По словам журналиста, тен Гаг подтвердил, что он является бездарным тренером, который не умеет работать с футболистами мирового масштаба.
"Каждое слово, которое Роналду сказал мне о Тен Хаге в нашем сенсационном интервью, было подтверждено событиями.
Он был распиаренным, бредовым, неуважительным и абсолютно бездарным специалистом, который не мог справиться с фигурами мирового уровня или руководить клубом, который имеет такой уровень статусности, как Манчестер Юнайтед"», - написал Пирс в своем Twitter-аккаунте.
Отметим, что именно Моргану Криштиану Роналду дал скандально известное интервью , после которого поссорился с тен Гагом, а впоследствии и покинул Манчестер Юнайтед во второй раз в карьере
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