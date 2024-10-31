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Долгожданное возвращение: капитан Астон Виллы сыграл впервые за 445 дней

Кристал Пэлас решил "поздравить" игрока, нанеся ему и его команде поражение.
Сегодня, 10:02
Тайрон Мингс / Getty Images
Тайрон Мингс / Getty Images

В среду, 30 октября, в рамках 1/8 финала Кубка лиги сошлись Астон Вилла и Кристал Пэлас.

Это был матч, в котором впервые за 445 дней сыграл капитан вилланов Тайрон Мингс, сообщает The Athletic.

Центрбек пропустил больше года из-за разрыва передней крестообразной связки в первом матче прошлого сезона с Ньюкаслом.

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Но возвращение капитана не помогло команде Унаи Эмери пройти в следующий раунд - участник Лиги чемпионов потерпел поражение со счетом 1:2.

Мингс провел на поле все 90 минут, отметившись желтой карточкой в самом конце встречи.

В составе Астон Виллы Тайрон Мингс выступает с лета 2019 года, когда он перешел из Борнмута за 22,3 миллиона евро.

С того момента 31-летний англичанин сыграл в 166 матчах "львов", в которых записал на свой счет 8 голов и 9 результативных передач.

Напомним, что голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес был признан Лучшим вратарем года по версии France Football.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

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