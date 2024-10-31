Довбик рискует пропустить матч против Торино

Украинец не тренировался перед игрой.

Итальянская Рома рискует обойтись в важном матче против Торино без Артема Довбыка.

Как сообщает ряд местных СМИ, форвард "волков" пропустил вчерашнюю вечернюю тренировку накануне игры Серии А.

Украинец почувствовал дискомфорт в колене, из-за которого не смог присоединиться к занятию. Решение о его участии в поединке будет принято непосредственно перед самим матчем.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома составила список кандидатов на замену нынешнему главному тренеру .

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