Довбик рискует пропустить матч против Торино
Украинец не тренировался перед игрой.
Итальянская Рома рискует обойтись в важном матче против Торино без Артема Довбыка.
Как сообщает ряд местных СМИ, форвард "волков" пропустил вчерашнюю вечернюю тренировку накануне игры Серии А.
Украинец почувствовал дискомфорт в колене, из-за которого не смог присоединиться к занятию. Решение о его участии в поединке будет принято непосредственно перед самим матчем.
Напомним, ранее сообщалось, что Рома составила список кандидатов на замену нынешнему главному тренеру .
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!