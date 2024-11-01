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"Ваша поддержка помогла мне чувствовать себя как дома": тен Хаг обратился к фанатам МЮ

Нидерландец высказался впервые с момента своего увольнения.
Сегодня, 22:26
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

После поражения от Вест Хэма (1:2) Манчестер Юнайтед отправил Эрика тен Хага в отставку с поста главного тренера.

Спустя несколько дней уже экс-наставник манкунианцев написал письмо фанатам Юнайтед, сообщает Daily Mail. В этом письме он выразил благодарность за поддержку на протяжении всего времени его работы в клубе.

"Дорогие фанаты. Позвольте мне начать с благодарности. Спасибо за то, что вы всегда были рядом с клубом. Будь то игра вдали от дома или сложный матч на Олд Траффорд, ваша поддержка была непоколебима".

"Благодаря вам атмосфера на Олд Траффорд всегда была потрясающей. Я чувствовал это много раз. Также в выездных матчах мы с командой испытывали невероятное чувство, когда слышали скандирования "Юнайтед" на стадионах соперников, будь то игра в Англии, Европе или во время летних турне".

Источник: Getty Images

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"Мне всегда нравилось встречаться с болельщиками Манчестер Юнайтед по всему миру. Прогуливаясь по улицам, я мог общаться с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США - вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Именно это делает болельщиков Юнайтед такими особенными".

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы подарили мне это чувство и за вашу поддержку. Я также хочу поблагодарить сотрудников всех отделов клуба за их неизменную поддержку в хорошие и плохие времена".

"Мы выиграли два трофея - достижения, которые я буду лелеять до конца жизни. Конечно, я мечтал о том, чтобы в шкафу было больше трофеев. К сожалению, этой мечте пришел конец".

Я желаю всем болельщикам Манчестер Юнайтед только успехов, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло, которое я получал от всех в клубе, помогли мне почувствовать себя как дома. Спасибо вам за эту главу в моей жизни.

Напомним, что преемником Эрика тен Хага во главе Манчестер Юнайтед стал Рубен Аморим из Спортинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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