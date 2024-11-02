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Фонсека прокомментировал слухи о конфликте с лидером Милана

Пауло опроверг информацию о том, что у него не сложились отношения с Рафаэлем Леау.
Сегодня, 21:40
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

В рамках 11-го тура Серии А Милан встретится с Монцой.

В старте «россонери» не впервые в этом сезоне не нашлось места лидеру команды Рафаэлю Леау. Наставник миланцев Пауло Фонсека высказался о таком своем решении.

"Я сделал свой выбор. Никакого конфликта нет. Я не хочу вдаваться в детали, это частная тема. Это правильный состав для противостояния с Монцой.

Мы играем с Реалом на следующей неделе, я руковожу игроками", - сказал португалец.

Отметим, что в итальянских СМИ появилась информация о конфликте Пауло с Рафаэлем Леау и Тео Эрнандесом, когда он оставил их обоих на скамейке запасных, а затем выпустил на замену, но игроки через несколько минут после этого не подошли к своему тренеру вместе с другими партнерами во время водопоя.

Ранее сообщалось, что Милан поставил ультиматум Фонсеке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Пауло Фонсека

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