Ман Сити определился с потенциальными заменами для Родри

Английский Манчестер Сити может выйти на трансферный рынок зимой в поисках усиления для опорной зоны.

Как сообщает L'equipe, на замену травмированному Родри определили двух кандидатов, а именно: Самуэле Риччи из Торино и Мартина Зубименди из Реал Сосьедада.

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Поскольку, с приоритетной целью «горожане» до конца не определились, то детали потенциальной сделки остаются неизвестными, но, стоит отметить, что в контракте Зубименди прописана фиксированная сумма выкупа в размере 60 млн евро.

В текущей кампании испанец провел 14 матчей, забив 1 гол и отдав 4 ассиста, а у Риччи лишь 1 голевая передача за 13 поединков.

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