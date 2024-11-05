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Ман Сити определился с потенциальными заменами для Родри

Манкунианцы рассматривают двух футболистов.
Сегодня, 19:29
Самуэле Риччи / Getty Images
Самуэле Риччи / Getty Images

Английский Манчестер Сити может выйти на трансферный рынок зимой в поисках усиления для опорной зоны.

Как сообщает L'equipe, на замену травмированному Родри определили двух кандидатов, а именно: Самуэле Риччи из Торино и Мартина Зубименди из Реал Сосьедада.

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Поскольку, с приоритетной целью «горожане» до конца не определились, то детали потенциальной сделки остаются неизвестными, но, стоит отметить, что в контракте Зубименди прописана фиксированная сумма выкупа в размере 60 млн евро.

В текущей кампании испанец провел 14 матчей, забив 1 гол и отдав 4 ассиста, а у Риччи лишь 1 голевая передача за 13 поединков.

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Ман Сити определился с потенциальными заменами для Родри
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