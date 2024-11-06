Слот повторил рекорд Клоппа в Лиге чемпионов

Ливерпуль в рамках четвертого тура Лиги чемпионов разгромил Байер в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе тренер мерсисайдцев Арне Слот повторил рекорд своего предшественника Юргена Клоппа.

Слот одержал четвертую победу в текущей кампании Лиги чемпионов, став лишь вторым тренером в истории «красных», который одерживал четыре из четырех побед в стартовых матчах розыгрыша самого престижного клубного турнира. Клопп делал это в сезоне-2021/22, победив Милан, Порту, и дважды Атлетико. После этого Ливерпуль еще по разу победил Милан и Порту.

Что касается текущего сезона, то сейчас коллектив Арне Слота идет на первом месте в АПЛ и на первом месте в единой таблице обновленного формата Лиги чемпионов благодаря победам над РБ Лейпцигом, Болоньей, Миланом и вышеупомянутым Байером.

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