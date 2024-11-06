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Антони вернулся к тренировкам с Манчестер Юнайтед

Бразилец восстановился от травмы.
Сегодня, 16:49
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Бразильский вингер Манчестер Юнайтед Антони вернулся в тренировочный процесс с первой командой.

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Напомним, что футболист получил растяжение лодыжки в матче Лиги Европы с Фенербахче (1:1).

Источник: Getty Images

Стоит отметить, что бразилец в текущем сезоне провел 5 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах. В его активе 1 гол.

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