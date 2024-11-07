Динамо U-19 получило соперника в третьем раунде Юношеской лиги УЕФА

Киевская команда на следующем этапе турнира встретится с представителем Косово.

Динамо U-19 узнало соперника в третьем раунде Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Киевская команда во втором раунде турнира по сумме двух матчей одолела словенский Марибор (1:1, 3:1), а теперь сыграет против представителя Косово. Соперником "бело-синих" будет 2 Коррику U-19.

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В Юношеской лиге УЕФА косовская команда ранее прошла албанский Билис (2:1, 2:1) и ирландский UC Дублин (2:1, 3:1).

Первый номинально домашний для динамовцев поединок с 2 Коррику состоится 27 ноября, а ответный матч пройдет 11 декабря на поле соперника.

Ранее сообщалось, что Шахтер U-19 обыграл Янг Бойз U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

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