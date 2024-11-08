Молодой талант Манчестер Юнайтед получил украинский паспорт
Молодой полузащитник Манчестер Юнайтед Захар "Зак" Бауманн определился со своим будущим.
17-летнего футболиста теперь официально можно называть украинцем, ведь он получил паспорт гражданина Украины. Об этом сообщила УАФ, опубликовав первые слова игрока после прохождения процедуры получения гражданства.
"Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле!", - сказал Бауманн в комментарии организации.
Получение гражданства Украины дает возможность Захару представлять сборные Украины всех возрастных категорий на международной арене. Бауманн родился в Болтоне в семье украинских иммигрантов из Ивано-Франковской области.
Ранее хавбек подписал первый профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед.
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