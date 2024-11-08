Молодой талант Манчестер Юнайтед получил украинский паспорт

Молодой полузащитник Манчестер Юнайтед Захар "Зак" Бауманн определился со своим будущим.

17-летнего футболиста теперь официально можно называть украинцем, ведь он получил паспорт гражданина Украины. Об этом сообщила УАФ, опубликовав первые слова игрока после прохождения процедуры получения гражданства.

Источник: УАФ

"Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле!", - сказал Бауманн в комментарии организации.

Получение гражданства Украины дает возможность Захару представлять сборные Украины всех возрастных категорий на международной арене. Бауманн родился в Болтоне в семье украинских иммигрантов из Ивано-Франковской области.

Ранее хавбек подписал первый профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед.

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