Гвардиола - о серии поражений: В жизни все когда-то случается впервые

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал серию поражений команды.

Напомним, накануне Сити уступил Брайтону и продлил свою серию поражений до четырех матчей. Такой серии у клуба не было с 2008 года, а у Гвардиолы и вовсе впервые в карьеры.

Однако главный тренер не очень уязвлен этим фактом, к тому же, по его мнению, команда показала себя хорошо.

"Борнмут заслуживал победу, но в других матчах мы играли реально хорошо. Мои аргументы звучат как оправдания, потому что мы проиграли.

Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал, но у меня было другое ощущение, сегодня мы не смогли поддерживать интенсивность.

Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые", - цитирует тренера Райан Тейлор.

Ранее также Анчелотти прокомментировал ситуацию в Реале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!