Ювентус уверенно забрал победу в туринском дерби

В субботу, 9 ноябоя на Альянс Стэдиум прошло туринское дерби между Ювентусом и Торино.

Ювентус довольно быстро вышел вперед, уже на 18-й минуте Тимоти Веа оказался в нужном месте и добил мяч в пустые ворота. На 34-й минуте хозяева также могли требовать пенальти за игру рукой, но арбитр спустил момент на тормозах.

Второй тайм также был больше про борьбу, чем про забитые мячи. Лишь на 72-й минуте все тот же Веа забил еще один мяч, но здесь уже арбитр увидел руку и отменил взятие ворот.

Поставил в точку в матче Кенан Йылдыз, который резко ворвался в штрафную и эффектным ударом в одно касание отправил мяч мимо вратаря.

Статистика матча Ювентус - Торино 12-го тура Серии А

Ювентус - Торино 2:0

Голы: Веа, 18, Йылдыз, 84

Ожидаемые голы (xG): 1.86 - 0.40

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 5

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 5 - 5

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