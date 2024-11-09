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Ювентус уверенно забрал победу в туринском дерби

Торино ничего не смог сделать команде Тьяго Мотты.
Вчера, 23:40
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

В субботу, 9 ноябоя на Альянс Стэдиум прошло туринское дерби между Ювентусом и Торино.

Ювентус довольно быстро вышел вперед, уже на 18-й минуте Тимоти Веа оказался в нужном месте и добил мяч в пустые ворота. На 34-й минуте хозяева также могли требовать пенальти за игру рукой, но арбитр спустил момент на тормозах.

Второй тайм также был больше про борьбу, чем про забитые мячи. Лишь на 72-й минуте все тот же Веа забил еще один мяч, но здесь уже арбитр увидел руку и отменил взятие ворот.

Поставил в точку в матче Кенан Йылдыз, который резко ворвался в штрафную и эффектным ударом в одно касание отправил мяч мимо вратаря. 

Статистика матча Ювентус - Торино 12-го тура Серии А

Ювентус - Торино 2:0
Голы: Веа, 18, Йылдыз, 84 

Ожидаемые голы (xG): 1.86 - 0.40
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 13 - 5
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 5 - 5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус торино

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