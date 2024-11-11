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Рома может пригласить своего экстренера на замену Юричу

Руди Гарсию предложили боссам «волков» на вакантную позицию.
Сегодня, 00:38

В рамках 12-го тура Серии А Рома проиграла Болонье, после чего был уволен Иван Юрич.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, у "волков" есть большой список кандидатов на замену хорвату. В него входит 6-7 специалистов.

Среди претендентов на вакантную должность нашлось место и одному бывшему тренеру римского клуба. Речь идет о Руди Гарсии, который возглавлял итальянский клуб с 2013 по 2016 год.

Последним клубом Гарсии был Наполи, который он возглавлял с июня по ноябрь прошлого года.

Также по информации Педуллы, рассматриваются кандидатуры Роберто Манчини и Фрэнка Лэмпарда, однако, последний близок к тому, чтобы возглавить Ковентри из Чемпионшипа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Иван Юрич

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