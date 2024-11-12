Основной игрок Баварии определился со своим будущим

Защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Рамон Альварес, канадец решил не продлевать контракт с мюнхенцами и перейдет в Реал. Трансфер состоится летом следующего года на правах свободного агента.

Манчестер Юнайтед и Барселона пытались убедить Дэвиса изменить свое решение, но он был непреклонен.

Детали контракта Альфонсо и Реала пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Баварии может вернуться в АПЛ.

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