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Защитник Ромы опубликовал забавное фото, реагируя на последние новости касаемо клуба

Матс Хуммельс надеется получить больше игрового времени под руководством нового тренера.
Сегодня, 18:59
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Центрбек Ромы Матс Хуммельс отреагировал на последние новости относительно клуба в своих соцсетях.

Хуммельс опубликовал в своем Instagram фото, где он с обеспокоенным выражением лица держит телефон в руках, подписав его ироничным образом.

"Я в последние 72 часа", - написал немец.

Отметим, что именно 72 часа назад, то есть, три дня назад Рома уволила Ивана Юрича, под руководством которого Хуммельс не получал игрового времени.

Официально имя нового тренера римляне пока не объявили, но, сообщалось, что им станет создатель одной из величайших футбольных сказок 21 столетия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Матс Хуммельс

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