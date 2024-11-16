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Агент Дэвиса опроверг договоренности футболиста с Реалом

Защитник даже может остаться в Баварии.
Сегодня, 13:42
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Агент Альфонсо Дэвиса опроверг заявления о том, что защитник договорился с Реалом.

Недал Хусех заявил, что информация в СМИ не соответствует действительно, а у его клиента есть множество вариантов, включая Баварию.

"Это неправда, хотя у игрока есть много вариантов, мы не согласовали условия ни с одним клубом. Бавария также может быть вариантом. Любые сообщения, свидетельствующие об обратном, не соответствуют действительности", - приводит слова агента 90Min.

Ранее, напомним, считалось, что канадец полностью договорился с Реалом и осталось лишь поставить все подписи. При этом, в январе Альфонсо уже сможет вести переговоры и подписывать контракты с другими клубами.

Ранее также сообщалось, что Бавария хочет пригласить еще одного канадца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: альфонсо дэвис

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Агент Дэвиса опроверг договоренности футболиста с Реалом
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