Гвардиола - о календаре: Если все игроки скажут достаточно, то УЕФА и ФИФА будут вынуждены изменить что-то

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о загруженном графике футболистов.

По словам специалиста, единственная возможность изменения - забастовка всех игроков.

"Выход один - все игроки должны решить сказать достаточно. Тогда они будут вынуждены что-то изменить. ФИФА и УЕФА должны будут отреагировать.

Когда должен быть перерыв, он должен быть правильным. Я всегда использую НБА в качестве примера. Они играют 80 игр за пару месяцев, но потом у них есть 3-4 месяца перерыва, и ты можешь восстановиться.

Если игроки хотят что-то изменить в футболе, они единственные, кто может это сделать.

Посмотрите на женскую сборную Испании, игроки решили что-то изменить и они изменили.

Без Пепа футбол будет продолжаться, но без игроков шоу не будет продолжаться. Это зависит от них", - сказал Гвардиола.

Отметим, что вскоре Манчестер Сити должен сыграть матч Лиги чемпионов против Фейеноорда, который будет иметь важное значение для них на фоне 5-матчевой серии поражений.

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