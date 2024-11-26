Пушич рассказал, как собирается обыграть ПСВ

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился мыслями о предстоящем матче с ПСВ.

По словам боснийского специалиста, его команда может победить, если будет хорошо действовать в обороне и ловить соперника на контратаках.

«Они обладают лучшими футболистами, поэтому, будут отталкивать нас. Мы будем вынуждены играть вторым номером. Это не мой стиль, но когда тебя заставляют, нужно иметь хорошую организацию.

Это вызов для нас, потому что в украинской Премьер-Лиге мы играем первым номером, владеем мячом большую часть времени, доминируем и забиваем голы. Когда ты противостоишь таким соперникам в Лиге чемпионов, ты знаешь, что тебе необходимо порой отстаивать результат.

Мы показали, что в больших играх мы также можем делать это. Это не наш стиль, но если так происходит - мы должны делать это. Как я сказал, лучший способ защищаться - это взять инициативу и также атаковать. Иметь мяч. Думаю, Кройфф сказал это. Самый умный тренер всех времен. Он на 100% прав, и это то, что мы попробуем завтра. Получится ли это у нас? Завтра посмотрим», - сказал Пушич.

Ранее Пушич намекнул, что может покинуть Шахтер.

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