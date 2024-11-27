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Ливерпуль и Реал обсудят трансфер Трента накануне очного матча

Шансы, что защитник покинет клуб в январе, все еще малы.
27 ноября, 12:52
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

В среду, 27 ноября, Ливерпуль и мадридский Реал сойдутся между собой в рамках Лиги чемпионов.

А накануне матча представители клубов проведут встречу касательно возможного трансфера Трента Александера-Арнольда, утверждает 90Min.

Издание, ссылаясь на Marca, пишет, что в день матча клубы намерены встретиться и обсудить возможный переход защитника. Ливерпуль хочет знать, намерен ли Реал выкупать игрока.

Считается, что мадридцы предпочитают подписать Трента свободным агентом летом, а не форсировать его переход в январе. Ливерпуль также хотел бы сохранить игрока, чтобы не мешать удачной серии Арне Слота.

Сам игрок также, как считается, готов к переходу на Бернабеу. Однако, если по каким-то причинам трансфер не удастся, Реал уже ищет возможные альтернативы.

Ранее также Слот прокомментировал будущее Салаха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трент Александр-Арнольд

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