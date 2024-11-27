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Экс-игрок сборной Франции: Килиан не одинок в том, что у него тяжелый старт в Реале

Бакари Санья уверен, что у Мбаппе все впереди.
Сегодня, 15:30
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Бывший защитник сборной Франции Бакари Санья уверен, что Килиан Мбаппе заиграет в мадридском Реале.

Напомним, что после перехода француз не демонстрирует ожидаемых от него результатов и все чаще подвергается критике.

При этом Санья считает, что многие легенды Реала также плохо стартовали. Он привел в пример Роналду, Бензема и Бекхэма.

"Если вы помните, Криштиану Роналду не очень хорошо начинал в Мадриде. Когда Бензема перешел в Реал, все думали, что клуб совершил большую ошибку, подписав его. Когда Бекхэм перешел в Реал, люди называли его трансфер провалом. 

Килиан не одинок в том, что у него трудный старт в Реале. Такое случается с разными игроками. Такие игроки, как Роналду, Бензема и Бекхэм, стали легендами клуба, и Мбаппе пойдет по их стопам. Критиковали даже Зидана!

Потребуется время, но Мбаппе добьется огромного успеха в Реале. Люди возлагают на него очень большие надежды, поэтому его и критикуют больше, чем любого другого игрока", цитирует Санья Goal.

Ранее также сообщалось, что Реал проведет встречу с Ливерпулем касательно Трента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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