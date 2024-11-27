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РБ Лейпциг может выкупить Симонса уже в январе

Полузащитник очень нужен клубу.
Сегодня, 16:23
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

РБ Лейпциг намерен как можно быстрее оформить полноценный трансфер Хави Симонса, утверждает Bild.

Напомним, что хавбек проводит свой второй сезон в Бундеслиге, хотя принадлежит ПСЖ.

Сам нидерландец не раз заявлял, что не хочет возвращаться в Париж и готов продолжать карьеру в Лейпциге. Однако проблемой был и остается ценник игрока.

Трансфермаркт оценивает Симонса в 80 млн евро, которые РБ не может себе позволить. Однако клуб намерен все равно попытаться оформить окончательный переход игрока.

Жаление руководство сохранить нидерландца настолько велико, что клуб может начать переговоры с парижанами уже в январе.

Ранее также сообщалось, что Реал проведет встречу с Ливерпулем касательно Трента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хави Симонс

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