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Борнмут обыграл Вулверхэмптон с помощью трех пенальти, Брентфорд Ярмолюка разгромил Лестер

Команды с украинцами в составе показали веселый футбол.
Сегодня, 19:22

В рамках 14-го тура АПЛ Борнмут в гостях встретился с Вулверхэмптоном.

Поединок начался крайне весело. За первые 8 минут было забито три мяча.

Счет с пенальти открыл Джастин Клюйверт, сравнял его Йорген Странд Ларсен, а снова вывел вперед «вишен» Милош Керкез.

Еще через 10 минут Борнмут удвоил свое преимущество. Дублем с пенальти отметился Джастин Клюйверт.

Во втором тайме команды немного успокоились, забив лишь по одному разу. Йорген Странд Ларсен оформил дубль, а Клюйверт снова с пенальти - хет-трик.

Илья Забарный отыграл весь матч.

Вулверхэмптон - Борнмут 2:4

Голы: Странд Ларсен, 5, 69 - Клюйверт (пен), 3 (пен), 18, (пен), 73 - Керкез, 8

В другом матче игрового дня Брентфорд встретился с Лестером.

Первыми забили «лисы». Голом отметился Факундо Буонанотте, впрочем, уже через 4 минуты Брентфорд сравнял счет благодаря голу Йоана Висса

До перерыва «пчелы» отличились еще дважды. Оба мяча забил Кевин Шаде.

Во втором тайме Шаде оформил хет-трик, забив свой первый хет-трик в карьере и отметившись в одном матче большим количеством голов чем до этого за всю карьеру в Брентфорде.

Егор Ярмолюк вышел на 70-ой минуте и не отметился голами.

Брентфорд - Лестер 4:1

Голы: Висса, 25, Шаде, 29, 45+8, 51 - Буонанотте, 21

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