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Мудрик - в запасе на матч Астон Виллы, Миколенко - в старте на Манчестер Юнайтед

Челси и Эвертон соответственно проведут свои матчи в АПЛ.
Сегодня, 14:37

В рамках 13-го тура АПЛ Челси встретится с Астон Виллой.

К сожалению, традиционно, как для матчей чемпионата, в стартовом составе «синих» не нашлось место украинцу Михаилу Мудрику.

Футболист начнет этот матч на скамейке запасных.

Примечательно, что накануне игры появилась информация о заинтересованности Астон Виллы и еще пары клубов в услугах Мудрика.

В это же время между собой сыграют Эвертон и Манчестер Юнайтед.

В противовес Мудрику, украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно попал в стартовый состав.

В текущем сезоне Миколенко пропускал матчи только из-за травмы.

Отметим, что оба матча начнутся в 15:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко Михаил Мудрик

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