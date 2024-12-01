Мудрик - в запасе на матч Астон Виллы, Миколенко - в старте на Манчестер Юнайтед
В рамках 13-го тура АПЛ Челси встретится с Астон Виллой.
К сожалению, традиционно, как для матчей чемпионата, в стартовом составе «синих» не нашлось место украинцу Михаилу Мудрику.
Футболист начнет этот матч на скамейке запасных.
Примечательно, что накануне игры появилась информация о заинтересованности Астон Виллы и еще пары клубов в услугах Мудрика.
Chelsea's starting XI is in! 📋🔵#CFC | #CHEAVL pic.twitter.com/nma6ssknnZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 1, 2024
В это же время между собой сыграют Эвертон и Манчестер Юнайтед.
В противовес Мудрику, украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно попал в стартовый состав.
В текущем сезоне Миколенко пропускал матчи только из-за травмы.
Your Toffees to face @ManUtd! 🔵#MUNEVE pic.twitter.com/p5iDiEkHm0— Everton (@Everton) December 1, 2024
Отметим, что оба матча начнутся в 15:30 по киевскому времени.
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