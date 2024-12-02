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Легенда Манчестер Юнайтед может снова остаться без работы

У Уэйна Руни снова "не пошло".
Сегодня, 19:25
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Наставник Плимута Уэйн Руни снова оказался на грани увольнения, пишет The Telegraph.

Легенда Манчестер Юнайтед возглавил команду летом, однако не смог добиться положительных результатов.

После 18-ти туров Плимут находится на 21-й строчке, имея в активе всего 17 очков. В в последних двух турах команда дважды проиграла с общим счётом 1-10.

Руководство клуба не хочет спешить с отставкой главного тренера, но ситуация близка к катастрофической. А потому у Руни есть два матча, чтобы исправить положение.

Напомним, что ранее Руни был уволен из Бирмингема после 15-ти матчей.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед не будет продавать своего форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни

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