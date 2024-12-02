Легенда Манчестер Юнайтед может снова остаться без работы

У Уэйна Руни снова "не пошло".

Наставник Плимута Уэйн Руни снова оказался на грани увольнения, пишет The Telegraph.

Легенда Манчестер Юнайтед возглавил команду летом, однако не смог добиться положительных результатов.

После 18-ти туров Плимут находится на 21-й строчке, имея в активе всего 17 очков. В в последних двух турах команда дважды проиграла с общим счётом 1-10.

Руководство клуба не хочет спешить с отставкой главного тренера, но ситуация близка к катастрофической. А потому у Руни есть два матча, чтобы исправить положение.

Напомним, что ранее Руни был уволен из Бирмингема после 15-ти матчей.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед не будет продавать своего форварда.

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