Вест Хэм хочет заменить Лопетеги четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Вест Хэм готовится к скорой отставке Хулена Лопетеги, утверждает The Guardian.

Сегодня лондонский клуб сыграет против Лестера, и этот матч будет иметь важное значение для испанского наставника. После 13-ти туров Вест Хэм занимает лишь 14-ю строчку.

Клуб уже определился с шорт-листом кандидатов на пост главного тренера. Ключевым вариантом считается экс-наставник Порту Сержиу Консейсау.

50-летний португалец находится на данный момент без работы и заинтересован в предложении Вест Хэма. У руля "драконов" Консейсау трижды виграл чемпионский титул и дважды довел клуб до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Также в шорт-листе клуба находятся Массимилиано Аллегри, Грэм Поттер и Кристоф Гальтье.

Ранее также АПЛ не стала наказывать футболиста за религиозную надпись.

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