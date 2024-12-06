Хет-трик Нослина позволил Лацио выбить Наполи из Кубка Италии

В четверг, 5 декабря, Лацио принимал дома Наполи в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Уже на 12-й минуте матча хозяева получили шанс открыть счет с пенальти, но Каприле взял удар Дзакканьи. Лишь через 20 минут Тиджани Нослин забил первый гол в матче, замкнув головой навесную передачу.

Еще до конца второго тайма Симеоне сумел отыграть один мяч, но неаполитанцы пропустили уже в следующей же атаке - Нослин оформил дубль. А сразу со стартом второго тайма нидерландец оформил хет-трик.

Несмотря на ощутимое доминирование на поле во втором тайме, команда Конет так и не смогла создать хоть сколько-нибудь опасный момент и вылетела из Кубка Италии.

Статистика матча Лацио - Наполи 1/8 финала Кубка Италии

Лацио - Наполи 3:1

Голы: Нослин, 32, 41, 50 - Симеоне, 36

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 9

Удары в створ ворот: 5 - 3

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