Совладелец Интер Майами высказался о будущем Месси

Хорхе Мас уверен, что Лео будет в составе "розовых", когда они переедут на новый стадион.

Совладелец американского Интер Майами Хорхе Мас поделился мыслями о будущем Лионеля Месси.

По словам функционера, у него есть уверенность, что Лео будет в клубе, когда «розовые» переедут на новый стадион в 2026 году.

«Я на 100% уверен в том, что Месси откроет нашу новую арену в 2026 году. В межсезонье я говорим с Лео. Пока его здоровье позволяет, мы будем видеть его в нашей форме. Я имею оптимизма относительно его будущего», - цитирует слова Хорхе журналист Бен Джейкобс.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси назвал людей, которые повлияли на него в Барселоне.

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