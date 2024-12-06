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Совладелец Интер Майами высказался о будущем Месси

Хорхе Мас уверен, что Лео будет в составе "розовых", когда они переедут на новый стадион.
Сегодня, 14:03
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Совладелец американского Интер Майами Хорхе Мас поделился мыслями о будущем Лионеля Месси.

По словам функционера, у него есть уверенность, что Лео будет в клубе, когда «розовые» переедут на новый стадион в 2026 году.

«Я на 100% уверен в том, что Месси откроет нашу новую арену в 2026 году. В межсезонье я говорим с Лео. Пока его здоровье позволяет, мы будем видеть его в нашей форме. Я имею оптимизма относительно его будущего», - цитирует слова Хорхе журналист Бен Джейкобс.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси назвал людей, которые повлияли на него в Барселоне.

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