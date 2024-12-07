Президент ПСЖ высказался о слухах о продаже клуба

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в комментарии журналисту Бену Джейкобсу рассказал, собирается ли он продавать клуб.

По словам Аль-Хелаифи, компания Qatar Sports Investment не собирается прощаться со своим главным активом.

"Это неправда. Это слухи. Я могу подтвердить, что этого не будет", - сказал катарский бизнесмен.

Ранее сообщалось, что катарские власти якобы устали от ПСЖ.

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