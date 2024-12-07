Кандидат в сборную Украины отметился результативным действием в третьем матче европейского чемпионата подряд
Владислав Кочергин напоминает о себе нашим болельщикам и тренерскому штабу "желто-голубых".
В рамках 15-го тура Экстраклясы Ракув Ченстохова встречается с люблинским Мотором.
Коллектив за который выступает Владислав Кочергин открыл счет на 10-ой минуте. Автором гола стал сам украинский полузащитник.
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Футболист Ракува отправил мяч в сетку ворот ударом мимо вратаря. Это третье голевое действие Владислава в трех матчах. Ранее он забивал Короне и отдавал ассист в матче с Видзевом
На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 1:2 в пользу Мотора.
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