Два топ-клуба АПЛ интересуются Судаковым

Украинец может пойти на повышение.

Лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков может оказаться в Англии.

Как сообщает Mirror, Судаковым интересуются два топ-клуба АПЛ. Его хотят приобрести Ливерпуль и Тоттенхэм.

Детали потенциальной сделки неизвестны, хотя руководство Шахтера давно заявляет, что не собирается продавать Георгия менее чем за 60 миллионов евро.

Ранее о заинтересованности к Судакову из АПЛ заявлял его агент Вадим Шаблий, но не называл клубов.

Шаблий также высказался о будущем Мудрика , который также является его агентом.

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