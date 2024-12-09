Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом

Барселона считает удаление Ханси Флика несправедливым, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, на 66-й минуте матча против Бетиса главный арбитр показал красную карточку наставнику каталонцев после того, как тот начал протестовать против назначенного пенальти.

В протоколе матча указано, что Флик кричал и жестикулировал по отношению к главному арбитру, за что и был наказан. Немец может быть дисквалифицирован еще на два матча.

Однако в клубе считают удаление несправедливым, так как Флик не апеллировал к арбитру на прямую, просто выражая свое несогласие с решением.

Барселона намерена обжаловать удаление главного тренера. В клубе рассчитывают вернуть Флика на поле в предстоящих матчах, которые считаются очень важнымина текущем этапе.

Накануне, напомним, Атлетико сократил отставание от каталонцев, добыв тяжелую победу против Севильи.

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